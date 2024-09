Bahia x Criciúma: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

O Bahia enfrenta neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Criciúma. O confronto será na Fonte Nova, válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

Os donos da casa vão a campo com o sinal de alerta ligado. Isso porque o Bahia foi goleado pelo Fortaleza no último sábado. Assim, ficou estacionado com 42 pontos, na sexta colocação. Além do revés para o Fortaleza, a equipe comandada por Rogério Ceni foi eliminada recentemente da Copa do Brasil.