Auxiliar do Santos destaca vitória contra o Operário em reta final de Série B: "Falta pouco"

O auxiliar destacou a atuação defensiva do Santos, que não cedeu praticamente nenhuma chance para o Operário. O Peixe possui a melhor defesa da Série B, com 20 gols sofridos.

"A gente fica feliz quando começa a olhar para os números e vê a importância da juventude e experiência, como Gil e Jair. O Gil vem sendo fundamental para o crescimento do Jair na competição, ele conversa muito com o garoto, passa tranquilidade. É valorizar a melhor defesa, falamos isso internamente. Não passa só pelos zagueiros, pois a marcação começa no ataque. É importante recuperar bolas no campo ofensivo, isso faz com que a gente sofra pouco lá atrás", disse Leandro.

O alvinegro sacramentou a vitória contra o Operário no primeiro tempo, com jogada de Guilherme pela esquerda que terminou em gol de Giuliano dentro da área. Na segunda etapa, coube aos mandantes administrarem a vantagem contra um pouco criativo adversário.

Com a vitória, o Santos chegou aos 53 pontos, na 1ª colocação. O Novorizontino, que tem 51, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira e, em caso de vitória, reassume a ponta da tabela.