Augusto Melo celebra treino aberto na Arena, e Raniele valoriza apoio da torcida do Corinthians

Como bem dito por Raniele, o Corinthians chega embalado para o Majestoso. A equipe vem de três vitórias seguidas e de uma classificação maiúscula sobre o Fortaleza na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, porém, ainda vive situação delicada e abre a zona de rebaixamento, com 28 pontos. Assim, o Alvinegro vai em busca da vitória no Majestoso para, quem sabe, deixar o Z4 ao fim desta rodada.