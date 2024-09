Atlético-GO x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Campeonato Brasileiro

Em má fase, o Fluminense visita o Atlético-GO, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para agravar a situação, o Tricolor entra em campo pressionado pela necessidade de vitória.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do canal Premiere.

O Fluminense perdeu para o Botafogo por 1 a 0 na rodada passada em uma situação cruel. O gol botafoguense, marcado pelo ex-tricolor Luiz Henrique, saiu no último lance do jogo após uma falha de Felipe Melo. Quatro dias depois, com uma atuação apática, o time das Laranjeiras se despediu da Copa Libertadores e do sonho do bi com uma derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG, em Minas Gerais.