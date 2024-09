Arsenal marca dois no fim, vence Leicester City em casa e cola na liderança da Premier League

Já o Leicester City só volta aos gramados pela Premier League no próximo fim de semana. A equipe duela contra o Bournemouth no sábado (05), a partir das 11h, no King Power Stadium, pela sétima rodada do campeonato.

O jogo

A primeira - e melhor - finalização do jogo veio aos 14 minutos. Saka recebeu do lado direito, cortou para o meio e arriscou da entrada da área, mas o goleiro Hermansen caiu para fazer a defesa.

E um minuto depois, Gabriel Martinelli quase deixou sua marca no placar. Saka recebeu pela direita novamente e enfiou linda bola para o brasileiro, que invadia a grande área pelo lado esquerdo. O camisa 11 dominou e bateu para o gol, mas pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol.

E foi após essa pressão que, aos 19 minutos, o Arsenal conseguiu abrir o marcador no Emirates Stadium. Saka carregou pelo lado direito, viu a passagem de Timber e tocou. O camisa 12 cruzou rasteiro para o meio da área e Martinelli chutou rasteiro, inaugurando o placar.

Com 24 minutos no relógio, Martinelli quase marcou seu segundo gol na partida. O brasileiro recebeu do lado esquerdo da grande área e finalizou forte, mas parou em defesa do goleiro Hermansen.