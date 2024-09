Vasco buscará encerrar jejum contra o Cruzeiro

O Vasco volta a campo pelo Brasileirão no duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão. No jogo deste domingo, o time carioca tentará encerrar uma série negativa contra o adversário mineiro.

O Cruzeiro acumula quatro jogos sem derrota para o Vasco. Em uma invencibilidade de mais de dois anos, foram duas vitórias dos mineiros e dois empates.