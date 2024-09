Torcida do Palmeiras esgota ingressos para duelo contra o Atlético-MG em Campinas

A torcida do Palmeiras está empolgada com a sequência da equipe no Campeonato Brasileiro e esgotou os ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, pela 28ª rodada. De acordo com atualização do clube nesta sexta-feira, todos os ingressos para o confronto deste sábado foram vendidos. A bola rola no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Sem o Allianz Parque à disposição, o Palmeiras volta ao Brinco de Ouro após pouco mais de um mês e terá forte apoio da torcida. A casa palmeirense está ocupada pelas estruturas para realização do show de Eric Clapton, no domingo. Em agosto, o Verdão foi até Campinas e venceu o Cuiabá, por 5 a 0, com 16.566 torcedores presentes no estádio.

O Verdão, atualmente, está na vice-liderança do Brasileirão, com 53 pontos conquistados, três atrás do líder Botafogo. Os comandados de Abel Ferreira miram a sexta vitória consecutiva. No último compromisso, o Alviverde bateu o Vasco, por 1 a 0, no Mané Garrincha.