"Sou inocente", afirma Felipe Melo sobre acusação de amedrontar adolescente em condomínio

"Ao longo da minha carreira de atleta profissional sempre fui exposto ao julgamento público por minhas condutas dentro e fora de campo. Como todo ser humano, cometi erros e acertos, mas, no final, acredito que meu profissionalismo e meu senso de humanidade sempre prevaleceram. Apesar do ônus que toda pessoa publicamente exposta carrega, devemos ter cuidado com os abusos de oportunistas", cravou Felipe Melo.

"Jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a minha família. Quem suporta a pressão dentro de um campo de futebol e é multicampeão como eu não pode levar em consideração provocações de torcedores; ao contrário, as recebi com compreensão", pontuou.

No dia do ocorrido, a assessoria de Felipe Melo publicou um comunicado no qual o jogador desmentiu as acusações. "O jogador Felipe Melo está concentrado, com foco total no jogo de hoje, e vai esclarecer o episódio somente após a partida. O atleta adianta, no entanto, que os fatos narrados não são verídicos e que vai tomar as providências jurídicas cabíveis".