Semifinalista, Atlético-MG tem três jogadores no time da semana da Libertadores

Nesta sexta-feira, a Conmebol divulgou o time da semana da Libertadores, um dia depois do encerramento das quartas de final. Entre os 11 principais jogadores do confronto de volta dos duelos, três pertencem ao Atlético-MG, porém, o River Plate é a equipe que domina a escalação.

Pelo Galo, Deyverson, autor dos dois gols da classificação, Gustavo Scarpa e Lyanco são os presentes. O clube mineiro venceu, na última terça-feira, o Fluminense por 2 a 0 na Arena MRV e carimbou sua vaga na semifinal da Copa Libertadores.

O Botafogo, outro brasileiro que se garantiu entre os quatro finalistas, tem dois jogadores na seleção. Os meio-campistas Thiago Almada, autor do gol, e Gregore foram indicados, após a classificação do Glorioso sobre o São Paulo, no Morumbis, na quarta-feira, nos pênaltis.