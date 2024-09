São Paulo deve voltar a ter time titular no Brasileirão após dois jogos

Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o São Paulo tem apenas o Brasileirão a disputar até o fim do ano. Prova disso é que, após dois dois jogos, o técnico Zubeldía deve escalar força máxima no próximo compromisso da competição, contra o Corinthians.

Os duelos em questão foram a vitória contra o Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão, e a derrota para o Internacional, por 3 a 1, no Morumbis. No triunfo, inclusive, a equipe foi completamente reserva entre os 11 iniciais.

Já no revés, o São Paulo contou com Bobadilla, Lucas e Luciano na escalação inicial. O camisa 10, contudo, não é considerado um titular absoluto no momento por ter começado no banco de reservas as duas partidas frente ao Botafogo, pelas quartas de finais da Libertadores.