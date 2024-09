Santos tem oito pendurados e pode ter desfalques na reta final da Série B

A lista poderia ser ainda mais longa. Estes oito atletas já estavam pendurados para o jogo contra o Novorizontino, na segunda-feira, que terminou empatado por 1 a 1. No entanto, nenhum jogador do Peixe levou amarelo.

Classificação e jogos Série B

Desta forma, não houve novos pendurados, tampouco ausências por suspensão para a partida deste sábado, contra o Operário-PR. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

Trata-se de um compromisso importante para o Santos. No momento, a equipe alvinegra figura no segundo lugar da tabela, com 50 pontos, um abaixo do Novorizontino. O Peixe, portanto, pode reassumir a liderança se vencer o duelo e contar com um tropeço do Tigre, diante da Ponte Preta, na segunda-feira.

Seguindo as contas do técnico Fábio Carille, o time precisa alcançar 63 pontos para assegurar o retorno à Série A. Ou seja, a equipe tem que vencer, pelo menos, quatro das últimas dez partidas na Segunda Divisão.