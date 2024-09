Santos faz novo trabalho tático e fecha preparação para encarar o Operário-PR; veja provável escalação

As únicas ausências do Peixe para o duelo deste sábado são o goleiro João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), e os laterais Aderlan (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

Assim, a tendência é que Carille repita o mesmo 11 inicial que entrou em campo no empate em 1 a 1 com o Novorizontino, na última segunda-feira, na Vila Viva Sorte.

Desse modo, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Ainda existe a possibilidade de que o atacante gambiano Yusupha Njie seja relacionado pela primeira vez. Ele ainda não estreou pela equipe pois, segundo o treinador, precisava demonstrar mais intensidade nos treinamentos. O mesmo se aplica ao equatoriano Billy Arce.

O Santos é o atual vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, ficando atrás apenas do Novorizontino, quem está com 53. O Alvinegro Praiano não sabe o que é perder há sete rodadas e quer dar sequência ao bom momento vivido.