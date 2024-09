Santos divulga lista de atletas inscritas para a disputa da Libertadores feminina; confira

As Sereias da Vila disputam a Libertadores pela quarta vez na história. A delegação santista viaja nesta terça-feira à sede fixa da competição continental, no Paraguai, e tem sua estreia marcada já para esta quinta-feira.

O Santos está no Grupo B na Libertadores feminina, ao lado de Always Ready-BOL, Colo-Colo-CHI e Olímpia-PAR. O primeiro jogo será contra a equipe boliviana e acontece nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estadio Ypané.

As Sereias da Vila fazem temporada decepcionante. Caíram para a Segunda Divisão do Brasileirão feminino e não conseguiram vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Agora, o Peixe vê na Libertadores a última chance de conquistar um título e não terminar o ano como "terra arrasada".