Real Valladolid x Mallorca: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Espanhol

Nesta sexta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid recebe o Mallorca no Estádio José Zorrilla. A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+.

Os donos da casa buscam voltar a vencer na competição. O Valladolid tem apenas um triunfo na competição e vem amargando uma sequência de maus resultados. A equipe está na zona de rebaixamento, com os mesmos cinco pontos do Valencia, primeiro time fora do Z4.