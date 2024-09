Polêmico projeto de expansão da sede de Wimbledon recebe sinal verde

O All England Club, por seu lado, justificou o projeto de expansão com a intenção de organizar as eliminatórias do torneio, que atualmente são realizadas em Roehamton, a cerca de cinco quilômetros de distância, na mesma sede de Wimbledon.

"Estamos ansiosos para trabalhar com todas as partes para dar vida a esta visão, proporcionando uma das maiores transformações de Londres desde os Jogos Olímpicos de 2012 e garantindo o futuro de Wimbledon na elite do esporte mundial", disse a presidente do All England Club, Debbie Jevans.