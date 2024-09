Pito tem lesão detectada e é dúvida para as quartas de final da Copa do Mundo de futsal

No último mês de agosto, Pito recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo pela Futsal Planet, após a grande temporada de 2023 que fez pelo Barcelona. O brasileiro foi campeão da Liga Espanhola com o clube catalão, sendo eleito o MVP, principal jogador e melhor pivô da competição.

A Seleção Brasileira de futsal encara o Marrocos, neste domingo, às 9h30 (de Brasília), no Complexo Esportivo de Buckhara, no Uzbequistão, pelas quartas de final da Copa do Mundo.