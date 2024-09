Palmeiras x Atlético-MG: saiba onde assistir ao jogo da 28ª rodada do Brasileirão

Do lado palmeirense, a equipe tem foco 100% no Campeonato Brasileiro e vem de uma sequência de quatro vitórias, sendo a última delas a de 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha. O Palmeiras ocupa, no momento, a vice-liderança da competição, com 53 pontos conquistados, três atrás do líder Botafogo.

Enquanto do outro lado, o Atlético-MG ainda divide as atenções com a Copa Libertadores. Antes de enfrentar o Alviverde, o Galo garantiu vaga na semifinal da competição continental depois de vencer o Fluminense, por 2 a 0. O Galo é o nono colocado, com 36 pontos.