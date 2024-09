Michel Araújo sofre lesão no joelho em treino e vira desfalque no São Paulo

No São Paulo desde 2023, o uruguaio foi adquirido em definitivo neste ano. Ao todo, ele participou de 86 jogos, com quatro gols, cinco assistências e da conquista inédita da Copa do Brasil.

Sem Michel Araújo, o Tricolor enfrenta o Corinthians, pela 28ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Com 44 pontos, a equipe de Zubeldía está em quinto lugar.