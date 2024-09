Igor Jesus fala sobre primeira convocação para a Seleção Brasileira: "meu sonho de criança"

Igor Jesus chegou ao Botafogo em julho deste ano, vindo do Shabab Al-Ahli, da Arábia Saudita. O atacante, revelado nas categorias de base do Coritiba, assinou um pré-contrato com o Fogão em fevereiro, estreando pelo clube carioca apenas no dia 17 de julho, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Desde então, Igor Jesus se tornou peça fundamental no time do técnico Artur Jorge. Em 17 jogos pelo Botafogo nesta temporada, o atleta de 23 anos marcou seis gols e deu uma assistência.