Hansi Flick fala sobre as situações de Gavi e Frenkie de Jong, mas não dá data para retorno

Apesar de estarem na fase final da recuperação, Gavi e Frenkie de Jong ainda não devem reforçar o Barcelona diante do Osasuna, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no estádio El Sadar, de acordo com o treinador Hansi Flick.

"Gostei do que vi nos treinos. Gavi também está se recuperando bem, está em um bom momento. No caso do Frenkie, ele está perto de se recuperar para nos ajudar. É bom vê-lo. Acho que ele vai tirar um dia de folga amanhã. Ele treinou muito e precisa de tempo para se recuperar", disse Hansi Flick.

De Jong não entra em campo desde o dia 21 de abril, quando o Barcelona visitou o Real Madrid, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O holandês saiu lesionado ainda antes do intervalo, depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito.