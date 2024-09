Fora da Libertadores, Fluminense tem 7 confrontos diretos para evitar queda

A eliminação da Copa Libertadores da América foi um golpe duro para o Fluminense, mas não há muito tempo para o elenco se lamentar pelo resultado. Agora, o time deve concentrar todas as suas forças para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão 2024.

Em 18º lugar na classificação, o Fluminense tem mais 12 jogos pela competição nacional. Sete deles são fundamentais para as pretensões do Tricolor carioca, ou seja, confrontos diretos com adversários que também brigam contra o rebaixamento.