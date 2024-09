Fifa realiza inspeção no Beira-Rio para Copa do Mundo feminina de 2027

Durante a visita à zona de competição e imprensa, a equipe liderada por Rhiannon Martin, chefe do departamento da Copa do Mundo Feminina, elogiou as instalações do Beira-Rio, destacando sua conformidade com os padrões da Copa do Mundo e o legado deixado pelo torneio masculino de 2014, quando o estádio foi um dos palcos do torneio.

Rhiannon Martin comentou da Copa do Mundo feminina ser realizada na América Latina pela primeira vez: "Não vemos a hora".