Espanhóis Tommy Robredo e Fernando Verdasco perdem para brasileiros em torneio-exibição no DF

Para Menezes, dois fatores foram cruciais para a vitória: "No início do jogo, os dois estavam se estudando. Chegamos ontem e jogar em Brasília, com a altitude, nunca é fácil, o clima muito seco, a bola voa muito, então os dois estavam tentando controlar o máximo possível a bola. No final, duas coisas prevaleceram, o saque e quem conseguiu se adaptar um pouco mais em colocar uma ou outra bola em quadra. Fiquei muito feliz, agradeci ao Tommy pela oportunidade de jogar com ele e, também à organização do torneio pelo convite".

No segundo jogo da noite, jogando em casa, o brasiliense Gilbert Klier Júnior surpreendeu o ex-número 7 do mundo, o espanhol Fernando Verdasco, em dois sets diretos, com parciais de 4/3(4) 4/0, e marcar o primeiro ponto para o Time Arena BRB Mané Garrincha e empatar o confronto.

Nas duplas, mais uma vitória do Time Arena BRB Nilson Nelson, com Menezes e Demoliner vencendo o colombiano Cabal e Klier Jr., por duplo 4/2.