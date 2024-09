Nestor desabafa e diz que viveu 'o céu e o inferno' no São Paulo em um ano

Na sequência, Rodrigo Nestor focou na dor da queda na Libertadores, mas mostrou confiança que dias melhores estão por vir.

"A maior dor que um jogador pode sentir é saber que o desfecho poderia ser outro, mas simplesmente não poder voltar atrás no tempo. Dar a vida em campo, ouvir 62 mil vozes te apoiando, mais 20 milhões de pessoas torcendo por você e, numa fração de segundo, cometer um erro e sentir que todos aqueles pais, mães, filhos, avós e amigos vão voltar pra casa tão tristes quanto você... isso é algo que dói na alma. Mas esse é o futebol, e talvez por isso que ele nos ensine tantas lições. Cabe a nós aprender, levantar e tentar de novo", analisou.

"A torcida Tricolor esteve do lado desse grupo nas horas boas e nas ruins, e eu não tenho nem palavras pra agradecer por isso. É um orgulho vestir essa camisa e estou aqui pra honrar e retribuir esse apoio. Em uma semana triste como essa, eu me lembro de algumas palavras que eu disse aqui. Sonhos. Trabalho. Força. Coragem. Fé. Essa é a receita pra gente viver noites melhores", finalizou.

Neste período, inclusive, Nestor sofreu uma lesão ligamentar no joelho. Desde o retorno, o meia busca retomar a função de titular.

Revelado pelo São Paulo, Rodrigo Nestor participou de 213 jogos, com 12 gols e 27 assistências. Além da Copa do Brasil, o jogador, de 24 anos, integrou o São Paulo na campanha do título do Paulistão 2021.

Confira a publicação de Nestor na íntegra: