Elenco do Flamengo é recebido com protestos no Rio

A eliminação na Copa Libertadores da América causou transtornos ao Flamengo na volta ao Rio de Janeiro. Após o empate sem gols contra o Peñarol, no Uruguai, o elenco rubro-negro desembarcou na madrugada desta sexta-feira na capital carioca sob protestos dos torcedores.

Foto: Reprodução

Alguns flamenguistas marcaram presença no aeroporto e exigiram melhores resultados. Um vídeo publicado pelo perfil do Coluna do Fla mostra a revolta dos torcedores, que chegaram a ser afastados por um agente policial. Foram atiradas também pipocas no ônibus da delegação.