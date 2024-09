Dorival pede paciência com Neymar na Seleção, e CBF enviará representante para acompanhar tratamento

Diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano também se manifestou sobre o tema. Ele garantiu que a entidade avalia o caso e tem monitorado Neymar com frequência, através do seu departamento médico.

O dirigente, inclusive, revelou que a CBF enviará um representante à Arábia Saudita para acompanhar a reta final do do tratamento do jogador, que está prestes a completar um ano sem entrar em campo.

"Fazemos sim o monitoramento constante de todos os atletas através do doutor Rodrigo e do Guilherme, que é nosso fisiologista, para saber as condições dos atletas que chegam e dos que não vêm por condições clínicas. O caso do Neymar é tratado de uma forma diferente porque está lesionado, além do jogador extra classe que ele é. As informações que temos dizem que ele vem em uma velocidade muito boa de recuperação. Mas não podemos ir além. Quem vai fazer a opção de usá-lo ou não, primeiro, é o clube. Cabe a nós monitorarmos isso. É nossa intenção, já conversamos com o presidente de até o final do ano ou quem sabe agora outubro e novembro irmos até lá justamente para observar essa reta final de recuperação dele in loco junto com o doutor Rodrigo Lasmar, o que demonstra a importância que ele tem e a importância que a gente dá ao caso", informou Rodrigo Caetano.

Neymar está fora dos gramados desde outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco no joelho esquerdo.

O astro se machucou durante derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, pela quarta rodada das Eliminatórias, e deixou o gramado de maca, dando lugar a Richarlison. Ele passou por cirurgia e vem se recuperando desde então. Em julho deste ano, o atleta se reapresentou ao Al-Hilal, onde faz programação personalizada antes de voltar a campo.