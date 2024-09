Conmebol divulga datas dos jogos de ida e volta das semifinais da Copa Sul-Americana

Publicado por @sudamericanabr Ver no Threads

Por ter conquistado a melhor campanha da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Racing decidirá a eliminatória contra o Corinthians em casa. O jogo de ida será na Neo Química Arena, no dia 24 de outubro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta acontecerá uma semana depois, no dia 31, no mesmo horário, no estádio El Cilindro, na Argentina.