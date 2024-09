Com novidades, Dorival convoca Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Peru; veja lista

O Brasil irá enfrentar o Chile no dia 10 de outubro (uma quinta-feira), no Estádio Nacional de Santiago. A partida irá ocorrer às 21h (de Brasília).

Em seguida, os comandados de Dorival Júnior irão medir forças com o Peru cinco dias depois, em uma terça-feira. O embate, que será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, está agendado para as 21h45.

A Seleção Brasileira está pressionada pelas más atuações recentes nas Eliminatórias. Na última data Fifa, a equipe de Dorival até ganhou do Equador por 1 a 0, em Curitiba, mas não convenceu. No jogo seguinte, perdeu do Paraguai, em Assunção, por 1 a 0.

Com os resultados, o Brasil caiu para o quinto lugar da tabela, com dez pontos. O líder é a Argentina, com 18. Os seis melhores colocados garantem vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.

Veja abaixo a lista do técnico Dorival Júnior:

Goleiros