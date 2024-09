Com mais quatro medalhas, Brasil se sagra vice-campeão geral no Sul-Americano de Saltos e Nado

No Nado Artístico, o Brasil também terminou na segunda colocação, com 155 pontos conquistados na classificação geral. A seleção brasileira encerra sua participação com dez medalhas: quatro de prata e seis de bronze. Destaque para Marina Postal e Eduarda Lima, atletas ainda da categoria júnior, que foram medalhistas na prova de dueto. Marina, inclusive, foi vice-campeã da rotina livre do solo. O título geral também foi para a Colômbia.

"Estamos muito satisfeitos com nossa participação no campeonato, onde conquistamos segundo lugar geral. A dedicação da equipe foi notável, refletindo o esforço de cada atleta. As atletas mais antigas ofereceram um apoio fundamental, orientando e inspirando as mais novas da equipe senior. Além disso, foi uma grande oportunidade ter o dueto júnior competindo ao nosso lado, trazendo uma energia importante ao evento. Este resultado marca um passo importante em nosso caminho para traçar novos objetivos e fortalece nosso compromisso com o próximo ciclo olímpico", pontuou Juliana Dias, chefe de equipe do Nado Artístico.

O Brasil encerra a primeira semana de Sul-Americano com 20 medalhas garantidas: duas de ouro, nove de prata e nove de bronze. Agora, Campeonato Sul-Americano tem uma pausa de dois dias e retorna na próxima segunda-feira com as provas de Natação. As partidas de Polo Aquático e as provas de Águas Abertas também serão na próxima semana.