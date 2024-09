Com gol anulado no fim, Coritiba e Goiás empatam no Couto Pereira pela Série B do Brasileirão

Nesta sexta-feira, no Couto Pereira, Coritiba e Goiás empataram em 0 a 0, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter saído gols, o jogo foi bem movimentado, com muitas finalizações. No final do duelo, Rildo marcou para o Esmeraldino, mas o tento foi anulado.

Com o empate em casa, o Coritiba chegou aos 41 pontos e permaneceu na oitava colocação da Segunda Divisão. Os paranaenses estão a cinco pontos do G4, que é aberto pelo Mirassol. O Goiás, por sua vez, estacionou no 12º lugar, com 38 unidades conquistadas.

Pela 30ª rodada da Série B, na próxima sexta-feira (4), o Coritiba visita o América-MG, às 19h (de Brasília), na Arena Independência.