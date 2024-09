Com festa da torcida, Botafogo desembarca em Brasília para duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, com direito a festa de seus torcedores, o Botafogo desembarcou em Brasília para a partida contra o Grêmio, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.

O time carioca chega embalado para o confronto. Além de eliminar o São Paulo e avançar às semifinais da Libertadores, o Fogão não perde no Brasileirão desde o dia 11 de agosto. Deste então, foram quatro vitórias e um empate.