CBF defende convocação de Luiz Henrique em meio a suposto envolvimento do atleta com casos de aposta

O técnico Dorival Júnior voltou a convocar o atacante Luiz Henrique, atualmente no Botafogo. Após a divulgação da lista dos 23 jogadores, o treinador foi perguntado sobre o atleta, que foi citado em denúncia sobre apostas esportivas. Diretor de futebol da CBF, Rodrigo Caetano deu o posicionamento sobre o tema e saiu em defesa da convocação do jogador.

"A CBF já se posicionou. A questão da presunção (de inocência) se repete tanto para o Luiz Henrique, quanto para o Paquetá, que foi citado nos dias anteriores à Copa América. Ambos estão atuando por seus clubes, não há, principalmente no caso do Luiz, nenhum tipo de ação contra, nenhuma investigação da La Liga ou qualquer outro. Nós, da CBF, certamente, não somos o órgão indicado e apropriado para fazer qualquer tipo de julgamento", iniciou.

No mês de maio, Lucas Paquetá foi acusado pela Football Association inglesa por má conduta com relação à apostas esportivas. O atleta do West Ham (ING) teria forçado o recebimento de cartões em quatro ocasiões diferentes, com o objetivo de beneficiar o mercado de apostas. Apesar da investigação, a CBF manteve a convocação do jogador para a Copa América.