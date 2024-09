Carille vive dilema com ponta direita do Santos e deve repetir titular pela primeira vez em sete jogos

Alternar o titular da ponta direita do Peixe tornou-se um hábito frequente de Carille. A última vez que o treinador do time deu sequência a um jogador foi no fim de agosto, quando escalou, em dois jogos seguidos, Otero como titular da posição.

Desde então, em meio à más atuações e suspensões, ele promoveu um rodízio no setor. Pedrinho foi o titular do time contra o Guarani, mas não foi bem. Já Otero teve chances diante do Amazonas e do América-MG. Nacho Laquintana, por sua vez, assumiu a função contra Brusque e Botafogo-SP.

Patati foi titular no empate contra a Ponte Preta, mas saiu da lista, pois foi negociado pelo Peixe ao Maccabi Tel Aviv, de Israel. Recentemente, Miguelito foi citado por Carille como uma alternativa para o setor e até recebeu minutos no time contra o Novorizontino, mas pelo lado esquerdo.

A tendência é que enfim Carille volte a repetir o titular da ponta direita na partida diante do Operário-PR. Otero, que iniciou o duelo contra o Novorizontino e marcou o gol de empate do Santos, deve novamente ser titular.

Trata-se de um compromisso importante para o Santos. No momento, a equipe alvinegra figura no segundo lugar da tabela, com 50 pontos, um abaixo do Novorizontino. O Peixe, portanto, pode reassumir a liderança se vencer o duelo e contar com um tropeço do Tigre, diante da Ponte Preta, na segunda-feira.