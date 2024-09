Bremer comemora nova convocação para a Seleção Brasileira

Aos 27 anos, Bremer atua, desde o meio de 2018, no futebol italiano. Suas apresentações no país europeu, aliás, o credenciaram para figurar nas seleções do Calcio: das temporsadas 2021/22 e 2022/23. Além disso, também foi eleito em 2021/22, quando ainda defendia o Torino.

Ao todo, com a camisa canarinha, o defensor já realizou cinco partidas. A estreia aconteceu na vitória de 3 a 0 sobre Gana, em setembro de 2022, em amistoso preparatório para o Mundial de 2022. Posteriormente, atuou na derrota de 1 a 0 para Camarões e no triunfo de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, ambas as partidas válidas pela Copa do Mundo. Neste ano, esteve em campo na estreia de Dorival, ajudando a equipe a derrotar a Inglaterra, pelo placar de 1 a 0, e no triunfo sobre o México, em amistoso preparatório para a Copa América.

No Brasil, o zagueiro passou pela base do São Paulo, mas foi revelado e atuou profissionalmente pelo Atlético Mineiro.