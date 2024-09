Botafogo anuncia a renovação de contrato do zagueiro Bastos até o fim de 2026

Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a renovação do contrato do zagueiro Bastos até o final de 2026. O angolano possuía uma cláusula de renovação automática baseada em metas até 2025, mas as partes se reuniram e decidiram estender o contrato por mais um ano além do que havia sido inicialmente proposto.

Nesta temporada, Bastos participou de 46 jogos com o Botafogo e marcou quatro gols. O zagueiro chegou no Glorioso na metade da temporada de 2023 e, recentemente, completou 50 partidas com o clube carioca. Com a boa fase em 2024, ele voltou a ser convocado pela seleção angolana.

"Estou muito feliz por ter dado esse passo muito importante. É fruto de muito trabalho, não só individualmente, mas também coletivamente, e foi possível com o trabalho árduo. Vamos juntos, Botafogo", disse Bastos, em vídeo divulgado pelo Botafogo nas redes sociais.