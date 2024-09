Borussia Dortmund x Bochum: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Bundesliga

A quinta rodada do Campeonato Alemão começa nesta sexta-feira. Às 15h30 (de Brasília), o Borussia Dortmund recebe o Bochum, com transmissão de Nosso Futebol, CazéTV e Onefootball.

Os donos da casa miram a recuperação na Bundesliga, já que sofreram seu primeiro revés na competição na rodada passada. O Dortmund foi goleado pelo Stuttgart, atual vice-campeão, no último domingo, por 5 a 1.

Com sete pontos, o Borussia Dortmund começa a rodada na oitava posição. Uma vitória vai fazer a equipe dormir na vice-liderança, somente atrás do Bayern, que lidera com 12 pontos.