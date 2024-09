Após eliminação na Libertadores, Flamengo se reapresenta e inicia treinos para enfrentar o Athletico-PR

Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo se reapresentou após a dura eliminação na Libertadores e iniciou a preparação para enfrentar o Athletico-PR, no Brasileirão. As equipes se enfrentam no domingo, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada da competição.

Com a queda diante do Peñarol na competição continental, o Flamengo segue vivo em duas competições: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Desse modo, o técnico Tite vive um dilema de poupar jogadores para a reta decisiva da temporada.

Na reapresentação desta tarde, no CT Ninho do Urubu, apenas aqueles que começaram no banco de reservas contra o Peñarol, no Uruguai, treinaram no campo. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia.