Zubeldía vê São Paulo melhor apesar de eliminação e diz: "Temos que virar a página"

"Em termos gerais, a partir do momento 25, foi todo nosso. Infelizmente perdemos um pênalti, isso fez com que demorássemos mais tempo para empatar", acrescentou.

Apesar da queda, Zubeldía pediu que o time "vire a página". Ele já mira uma vitória no clássico contra o Corinthians, no domingo, pelo Brasileirão.

"Quando acontece algo que não se espera, como perder um pênalti ou um gol, tem que virar a página o mais rápido possível e buscar o próximo desafio, com a qualidade e o profissionalismo que tem esse grupo. Todos queríamos passar à semifinal, mas futebol é difícil de controlar o resultado. Aqui, não perde só um jogador, perdemos todos. Temos que virar a página para ganhar o clássico e competir no Brasileirão", afirmou.

"Sabíamos que eles são fortes nos primeiros 20 minutos. Sabíamos que poderia acontecer isso [levar um gol]. Roubaram uma bola na nossa saída. Mas, a equipe fez um bom jogo. Quando vimos que estavam marcando o Lucas individualmente, coloquei o Luciano. São coisas que estão planificadas, por isso falei para o Luciano ficar preparado. Foi uma série de 180 minutos, a equipe se entregou ao máximo, foi superior ao rival nessa partida. Sentia que, se nós fossemos à semifinal, poderíamos ganhar a Libertadores. Tenho que parabenizar os jogadores e a torcida, que deu um espetáculo", concluiu.

O Tricolor deu adeus à Libertadores de forma melancólica. Dominado na etapa inicial, o time levou um gol de Thiago Almada aos 14 minutos e ainda viu Lucas desperdiçar uma penalidade, aos 49. Calleri chegou a deixar tudo igual nos instantes finais do segundo tempo, mas o time não repetiu o sucesso na disputa de pênaltis. Calleri e Rodrigo Nestor erraram as cobranças do time.

Na próxima fase, o Botafogo encara o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. Na ida, a equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã. O encontro decisivo será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu.