Tite vê falta de efetividade como principal fator em eliminação do Flamengo e rechaça pressão no comando

A eliminação para o Peñarol deixou Tite um tanto quanto pressionado no comando do Flamengo. O time não vence há quatro partidas somando todas as competições, o que acabou culminando na queda da Libertadores. Mesmo assim, o técnico rechaçou qualquer tipo de pressão e disse já estar acostumado a isso.

"Sensação amarga de sair da competição com o desempenho que teve e não com efetividade. Pressão é da minha atividade profissional desde os 30 anos. Promessa é de dar o nosso melhor, de dignificar, independente do resultado. A dignidade do profissional não se mede por resultados. Eu tenho essa percepção muito clara e dou respeito a vocês nessa condição. Mas não vou me furtar da minha condição ética e da persistência do trabalho em função de resultados", declarou.

Tite ainda foi questionado pelos jornalistas sobre como ele analisa seu trabalho no Flamengo até o momento. No entanto, ele afirmou não ter condições de comentar totalmente sobre o tema e citou a ausência de Pedro, lesionado, como um dos principais fatores para a falta de efetividade recente do Flamengo.

"Não tenho condições de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida, e trazer isso tudo agora, não tenho essa dimensão e essa capacidade de análise. O que tenho para colocar é que faltou essa precisão nos momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos de ter um pouco mais de 'gelo' para transformar o maior volume em oportunidades de gols. Tenho isso bastante claro em relação a esses dois jogos. Sem colocar desculpas, mas colocando em uma análise mais ampla, perdemos quase 60 gols no ano. Uma equipe que estava concentrada para jogar em volta de um 9, do Pedro. De um jogador de área, de retenção, de bola aérea. Perdemos um jogador. Esse contexto todo faz diferença. Essa análise mais ampla requer um tempo maior", apontou.

Por fim, o técnico flamenguista ressaltou que em nenhum momento prometeu que o Flamengo faria gols no jogo desta quinta-feira. Ele ainda valorizou o trabalho da diretoria em trazer reforços condicionados pelas lesões de atletas importantes como Pedro, Viña, Cebolinha e Luiz Araújo.

"Eu coloquei prometo? Ou eu projetei? Eu não coloquei prometo, porque não tenho controle sobre isso. Não sou futurista, cara. Era o objetivo, de criar e fazer. Mas promessa não, não foi. Projetei sim, trouxe a responsabilidade para mim sim, queria que fizesse? Sim. Só o termo que não. Faltou uma efetividade maior. Talvez tenha faltado um repertório que com o tempo fosse maior, para que pudesse coordenar os movimentos do Plata. Perdemos três jogadores titulares. Quanto à direção, a direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. O que aconteceu foram acidentes. Perdemos Pedro, o goleador da equipe. Cebolinha e Luiz (Araújo) no melhor momento das carreiras deles. Fomos atrás de buscar o mais rápido possível. Tiveram acidentes de percurso e buscaram nessa situação, mas não deu tempo de entrosar", finalizou.