STJD adia decisão que pode anular a partida entre Fluminense e São Paulo pelo Brasileirão

Na concepção do São Paulo, houve um erro de direito em razão de Thiago Silva ter tocado a bola com a mão no começo da jogada. Por meio de áudio, a equipe entende que é possível comprovar que o árbitro deu vantagem no lance ao invés de infração, o que tornaria ilegal o lance e justificaria a anulação do gol.

O clube, portanto, requer o não reconhecimento do resultado do duelo, anulação por um erro de direito, remarcação do embate nos mesmos moldes, com exceção da equipe de arbitragem, e afastamento do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva de futuros compromissos do time.

O Fluminense, por outro lado, argumenta que a falta foi para a própria equipe e que a ação não auferiu em vantagem, já que caso não parasse a bola, Thiago Silva poderia ter tomado uma ação mais rápida e conseguir uma vantagem maior. Ainda é destacado o atraso para entrar com o pedido e um possível benefício para o infrator.

Relembre o caso: