São Paulo ganha clássico contra o Santos e tira rival do mata-mata do Paulista feminino

O Santos foi derrotado pelo São Paulo nesta quinta-feira, por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista feminino. O Peixe, que tinha a estreia do técnico Caio Couto à beira do gramado do Estádio Ulrico Mursa, levou um gol de Dudinha na etapa final e viu Laryh, de pênalti, aumentar a vantagem do Tricolor no clássico.

O resultado é ruim para as Sereias da Vila, que não têm mais chances de se classificar à próxima fase do torneio. Com uma partida restando para o término da primeira fase, o time ocupa o sexto lugar, com 13 pontos, quatro atrás do G4 - apenas as quatro melhores equipes se classificam.

Ainda assim, o Santos irá disputar a fase final da Copa Paulista, taça que reúne os clubes que terminaram da quinta à oitava posição da primeira fase do Paulistão.