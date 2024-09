Raphael Veiga imita comemoração de Gabriel Jesus, brinca nas redes sociais e agita torcida do Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga agitou a torcida do Palmeiras nas redes sociais nesta quinta-feira ao imitar a comemoração do atacante Gabriel Jesus, ex-Palmeiras, e atualmente no Arsenal. Em foto publicada pelo Verdão, o camisa 23 ainda brincou e marcou o perfil de Jesus, na publicação.

Após o tradicional recreativo dos treinos, Raphael Veiga posou ao lado de seus companheiros com a chuteira junto à orelha, simulando um telefone, como faz Gabriel Jesus, mas com as mãos, em suas comemorações após os gols. Na legenda da foto, o Palmeiras brincou: "Quem tá na linha aí, Veiga?".

Nos comentários, o meia respondeu "Tava ligando pro Zé Raael perguntar se anotou a placa". Em seguida, fez novo comentário: "Gabriel Jesus, e ai? Kkk". Isso bastou para que os torcedores se agitassem e começassem a especular a chegada de Gabriel Jesus. O perfil do clube ainda completou: "Confere, Zé Rafael?".