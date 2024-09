Profissional, atencioso e inteligente: Depay agrada no dia a dia do Corinthians

A relação de Memphis com os jogadores e funcionários no CT também vem sendo elogiada. Fontes relataram à reportagem que o atleta é atencioso com todos no dia a dia, e a relação com os companheiros de time é boa, apesar da barreira do idioma, algo que Depay vai trabalhar para melhorar.

No único treino que a imprensa teve acesso desde que Memphis foi anunciado, foi possível ver o jogador bem próximo de Talles Magno, que recentemente teve lesão diagnosticada na coxa e atuou na MLS por pouco mais de três temporadas. O volante José Martínez, que também passou pela liga norte-americana, é outro que tem mais facilidade para falar com o holandês.

Nas redes sociais, Memphis interage com as publicações dos companheiros de time. O jogador também compartilha fotos de torcedores que o mencionam, normalmente com palavras carinhosas.

O esforço de Memphis no dia a dia foi relatado pelo próprio técnico Ramón Díaz, em entrevista coletiva, após a classificação contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana. O comandante, porém, não definiu prazo para Depay ter maior minutagem e começar jogando as partidas.

"Estamos dando minutos, é importante pois não jogava há tempos, ele é inteligente, está treinando 100%, dando seu máximo. Por sorte, os outros atacantes estão respondendo também. Vamos dando minutos até ele chegar aos 100%. Teremos quatro partidas antes da parada (data Fifa), no momento certo vamos utilizá-lo desde o início, é um grande jogador, tem muito talento. Vamos dando confiança, está se adaptando ao clube e ao país. Gosto pois apesar de sua trajetória fora, ele tem muita gana", comentou Ramón.

Memphis já fez dois jogos com a camisa do Corinthians, ambos entrando no segundo tempo. Contra o Atlético-GO, o atleta quase deixou seu gol, mas parou no goleiro adversário. Já diante do Fortaleza, o atacante distribuiu sua primeira assistência, para o gol de Pedro Henrique.