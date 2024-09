Palmeiras tenta repetir sequência de vitórias que não atinge desde 2022 no Brasileirão

Já no ano passado, o Verdão ficou próximo de chegar a seis vitórias consecutivas. Saiu vitorioso da 28ª até a 32ª rodada, mas perdeu para o Flamengo no jogo seguinte e viu a sequência se encerrar com apenas cinco triunfos.

Na Série A desta temporada, já são cinco vitórias seguidas do Palmeiras: venceu o Majestoso contra o São Paulo em casa (2 a 1), atropelou o Cuiabá no Brinco de Ouro (5 a 0), venceu o Athletico-PR na Ligga Arena (2 a 0), goleou o Criciúma no Allianz (5 a 0) e bateu o Vasco no Mané Garrincha (1 a 0).

Caso a torcida palmeirense seja adepta das coincidências, temos duas na sequência atual e na série de 2022: vitórias sobre Cuiabá e em ao menos um clássico - Derby em 2022 e Choque-Rei em 2024.

Se o Palmeiras vencer o Atlético-MG neste sábado, colocará pressão no líder Botafogo, que entra em campo poucas horas após o apito final no Brinco de Ouro. O Glorioso enfrenta o Grêmio às 21h e certamente será "secado" pelos torcedores alviverdes.