Marrocos vence o Irã e enfrentará o Brasil na Copa do Mundo de futsal

A seleção de Marrocos será a adversária do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal. Nesta quinta-feira, os africanos conseguiram a classificação com a vitória sobre o Irã, no torneio que está sendo disputado no Uzbequistão.

O jogo foi bastante disputado, com o triunfo dos marroquinos por 4 a 3. El Fenni, El Mesrar, Rafieipour e Bouzid marcaram para Marrocos, enquanto Oladghobad, Tayebi e Derakhshani fizeram os gols do Irã.