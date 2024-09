Lucas valoriza entrega e pede cabeça erguida, mas lamenta eliminação do São Paulo: "É duro"

O Tricolor foi amplamente dominado na etapa inicial e, além de levar o gol de Thiago Almada, viu Lucas desperdiçar um pênalti aos 49 minutos. Nos minutos finais do segundo tempo, Calleri chegou a deixar tudo igual, mas o time não repetiu o sucesso nas penalidades. Calleri e Nestor erraram as cobranças do Tricolor.

Na próxima fase, o Botafogo encara o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. Na ida, a equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã. O encontro decisivo será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Ainda não há data definida pela Conmebol para as semifinais. Os duelos, porém, estão previstos para as semanas dos dias dias 23 e 30 de outubro.

De fora, o São Paulo recolhe os cacos e volta a campo no domingo, contra, nada mais nada menos, que o Corinthians. O clássico, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 16h (de Brasília), em Brasília. Já o Botafogo encara o Grêmio, neste sábado, às 21h, também no Estádio Mané Garrincha.