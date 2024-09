Flamengo é eliminado pelo Peñarol nas quartas da Libertadores e Tite vê pressão aumentar

O Flamengo está eliminado da Libertadores. Os rubro-negros empataram por 0 a 0 com o Peñarol-URU, nesta quinta-feira, em Montevidéu, e deram adeus ao torneio após perderem o jogo de ida por 1 a 0. Com a eliminação, o técnico Tite viu a pressão no cargo aumentar, uma vez que a equipe não vence há quatro partidas.

O Rubro-Negro carioca buscou o gol desde os primeiros minutos para igualar o placar do Maracanã, mas pararam na boa marcação do Peñarol. As principais chances do Flamengo aconteceram no primeiro tempo, com Gonzalo Plata.

Agora, o Peñarol vai enfrentar o Botafogo na semifinal. O jogo de ida será no Rio de Janeiro, com a volta sendo em Montevidéu. Os jogos estão previstos para aconteceram nas semanas dos dias 23 e 30 de outubro, com horários a serem definidos pela Conmebol.