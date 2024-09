Com Raniele, Corinthians inicia preparação para clássico contra o São Paulo

O Majestoso será disputado no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. Antes, o Corinthians tem mais dois dias de treino para encerrar a preparação para o duelo.

O clássico é muito importante para o Corinthians, já que a equipe se encontra na 17ª posição do Brasileirão, com 28 pontos. O alvinegro vive momento de alta na temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos, somando todas as competições.