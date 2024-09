Com Milito, Atlético-MG tem bom aproveitamento em jogos de mata-mata

Se no Brasileirão a campanha não empolga, a realidade do Atlético-MG nos outros torneios da temporada de 2024 é totalmente diferente. O time primeiro conseguiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil e agora também garantiu presença entre os quatro melhores da Libertadores da América, após eliminar o Fluminense na noite desta quarta-feira.

Em duelos de mata-mata, o Atlético-MG tem 61,1% de aproveitamento sob o comando do técnico Gabriel Milito. Em 12 jogos, o time obteve 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, com 17 gols marcados e apenas 8 sofridos.