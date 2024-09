Com domínio brasileiro, semis da Libertadores e da Sul-Americanas estão definidas; veja duelos

Já o Atlético-MG teve o duro trabalho de eliminar o Fluminense. O Galo saiu atrás no jogo de ida, mas com o apoio de sua torcida, virou o agregado para 2 a 1 e avançou às semis. O time agora encara o River Plate, equipe argentina que tem tradição no torneio e passou pelo Colo-Colo-CHI nas semis, com soma de 2 a 1 no agregado.